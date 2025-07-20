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Российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде

Этнограф из России был схвачен талибами в Афганистане и пропал
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Российского этнографа Святослава Каверина задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде. Об этом сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на Telegram-канал ученого.

Сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН путешествовал по Афганистану и был задержан талибами (движение внесено в список террористических организаций) в городе Кундуз. По предварительным данным, Каверина заподозрили в контрабанде украшений и повезли в отделение разведки в Кабуле.

Туда он должен был прибыть к утру 20 июля, но пока так и не вышел на связь. Знакомые ученого уверены, что он не причастен к преступлению, в котором его обвиняют, а «уликами» по делу стали обыкновенные сувениры для друзей и подписчиков.

До этого сообщалось, что в Афганистане приказали отрезать головы фигуркам в настольном футболе. По утверждениям инициаторов запрета, миниатюрные фигурки игроков в настольном футболе напоминают запрещенные в исламе изображения идолов. Как сообщили местные источники, представители «Талибана» потребовали от организаторов клубов по игре в настольный футбол удалить головы у фигурок. В противном случае будет введен полный запрет на эту игру.

Ранее адвокат «Талибана» заявил, что талибы больше не поддерживают терроризм.

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