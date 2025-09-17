Названа дата возобновления круглосуточных рейсов в аэропорт Краснодара

Аэропорт Краснодара планирует начать обслуживать рейсы в круглосуточном режиме в 2026 году. Об этом сообщил управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко, передает РИА Новости.

«Через несколько месяцев будем наращивать нашу географию полетов и примерно в следующем году, возможно, в начале, перейдем на круглосуточный режим работы», — рассказал Кириченко.

Аэропорт Краснодара возобновил работу 17 сентября после трехлетнего перерыва. Первый рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321 вместимостью 183 пассажира.

Первоначально по маршруту будут отправляться от одного до трех бортов в день. Затем число полетов будет увеличено до пяти.

Это уже второй аэропорт российского юга, открытый в этом сезоне. В начале июля министерство транспорта Российской Федерации объявило о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты восемь: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь. Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

Ранее три авиакомпании России назвали дату начала полетов в Краснодар.