На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина взрыва в многоквартирном доме в Ангарске

МЧС: разгерметизация баллона с монтажной пеной привела к возгоранию в Ангарске
true
true
true

Неосторожное обращение с баллоном с монтажной пеной привело к возгоранию в Ангарске. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, пожар произошел в доме на 5-м этаже в 7-м микрорайоне. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

«Возгорание стало следствием разгерметизации баллона с монтажной пеной, который использовал собственник жилья при проведении ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что мужчина получил множественные травмы. На месте инцидента работают 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Telegram-канал SHOT сообщил, что пожар произошел в доме 17 сентября. По данным канала, это уже второе подобное происшествие в Ангарске за последние несколько дней.

15 сентября в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее в Париже в жилой многоэтажке произошел пожар из-за полицейской гранаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами