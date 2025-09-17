Стала известна причина взрыва в многоквартирном доме в Ангарске

МЧС: разгерметизация баллона с монтажной пеной привела к возгоранию в Ангарске

Неосторожное обращение с баллоном с монтажной пеной привело к возгоранию в Ангарске. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, пожар произошел в доме на 5-м этаже в 7-м микрорайоне. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

«Возгорание стало следствием разгерметизации баллона с монтажной пеной, который использовал собственник жилья при проведении ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что мужчина получил множественные травмы. На месте инцидента работают 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Telegram-канал SHOT сообщил, что пожар произошел в доме 17 сентября. По данным канала, это уже второе подобное происшествие в Ангарске за последние несколько дней.

15 сентября в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее в Париже в жилой многоэтажке произошел пожар из-за полицейской гранаты.