Обвиняемый в хищении экс-губернатор Курской области обжаловал продление ареста

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, обвиняемые в хищении крупной суммы при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря. Об этом сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.

Отмечается, что дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде еще не назначена.

До этого сообщалось, что Смирнов признался в получении взяток в ходе реализации проектов по восстановлению инфраструктуры в Мангушском районе Донецкой народной республики.

В апреле в отношении Смирнова было возбуждено дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Экс-чиновник признался, что его бывший заместитель Алексей Дедов также причастен к получению взяток.

В настоящее время Смирнову и Дедову предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества (статья 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Мещанский суд города Москвы продлил срок их содержания под стражей до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием.

