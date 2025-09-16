В Иркутской области затонул вездеход с геологами

РЕН ТВ: вездеход с геологами затонул в озере Амудиса в Иркутской области

Гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, утонул в озере Амудиса в Иркутской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительной информации, всего на борту было восемь человек. Трое из них самостоятельно выбрались из воды.

«Судьба еще пятерых до сих пор неизвестна», — подчеркивается в материале.

В нем уточняется, что у вездехода при спуске с горы отказали тормоза. В результате транспортное средство на высокой скорости скатилось в озеро.

2 сентября в Приморском крае автомобиль унесло в реку после сильных дождей. Как писала Svodka25, инцидент произошел возле поселка Преображенское. В тонущей машине находился мужчина, которого спасли сотрудники МЧС РФ. В публикации не уточнялось, сколько времени водитель ждал помощи. Отмечалось только, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Впоследствии пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

До этого на Камчатке машина с ребенком провалилась в обрыв из-за половодья. Две пассажирки и несовершеннолетний смогли самостоятельно выбраться из автомобиля.

Ранее в Хабаровском крае многотонник утонул на размытой дороге.