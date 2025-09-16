На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области затонул вездеход с геологами

РЕН ТВ: вездеход с геологами затонул в озере Амудиса в Иркутской области
close
Варвара Гертье/РИА Новости

Гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, утонул в озере Амудиса в Иркутской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительной информации, всего на борту было восемь человек. Трое из них самостоятельно выбрались из воды.

«Судьба еще пятерых до сих пор неизвестна», — подчеркивается в материале.

В нем уточняется, что у вездехода при спуске с горы отказали тормоза. В результате транспортное средство на высокой скорости скатилось в озеро.

2 сентября в Приморском крае автомобиль унесло в реку после сильных дождей. Как писала Svodka25, инцидент произошел возле поселка Преображенское. В тонущей машине находился мужчина, которого спасли сотрудники МЧС РФ. В публикации не уточнялось, сколько времени водитель ждал помощи. Отмечалось только, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Впоследствии пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

До этого на Камчатке машина с ребенком провалилась в обрыв из-за половодья. Две пассажирки и несовершеннолетний смогли самостоятельно выбраться из автомобиля.

Ранее в Хабаровском крае многотонник утонул на размытой дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами