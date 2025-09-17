Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские визы

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) по-прежнему охотно выдают россиянам шенгенские визы. Об этом сообщила газете «Взгляд» эксперт по туризму Майя Котляр.

«Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы — это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Они активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян», — рассказала она.

По словам Котляр, в этих государствах визовые центры работают, пусть и с задержками, но турпоток поддерживается.

При этом чаще всего россиянам отказывают в предоставлении шенгенской визы страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия. В большинстве случаев они даже не принимают документы, и визовые ограничения там самые жесткие.

15 сентября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт заявил, что число выданных россиянам шенгенских виз уменьшилось с 4 млн в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году. При этом он не стал отвечать на вопрос журналиста во время брифинга, планируется ли еще большее снижение.

Кроме того, Ламмерт уточнил, что в конце 2025 года ЕК планирует завершить разработку новой стратегии относительно выдачи шенгенских виз россиянам.

