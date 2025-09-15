Россиянам стали реже выдавать шенгенские визы

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что число выданных россиянам шенгенских виз снизилось с 4 млн в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с 4 миллионов до примерно 500 тысяч виз», — пояснил Ламмерт.

При этом он не стал отвечать на вопрос журналиста во время брифинга, планируется ли еще большее снижение выдачи виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций.

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз идет по пути худших практик, «окружая себя колючей проволокой».

Также портал Euractiv писал, что некоторые страны ЕС хотят полностью закрыть въезд туристам из России.

Какие именно страны обдумывают эту инициативу, издание не раскрыло. Агентство DPA выяснило, что за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам выступает, в частности, Германия.

Большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ограничила выдачу виз. При этом Испания, Италия, Греция, Франция и Венгрия по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку «рассчитывают на поток российских туристов летом или в период отпусков».

Ранее Евросоюз продлил санкции против РФ.