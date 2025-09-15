На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам стали реже выдавать шенгенские визы

ЕК: число выданных россиянам шенгенских виз упало с 4 млн до 541 тысячи
true
true
true
close
Depositphotos

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что число выданных россиянам шенгенских виз снизилось с 4 млн в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с 4 миллионов до примерно 500 тысяч виз», — пояснил Ламмерт.

При этом он не стал отвечать на вопрос журналиста во время брифинга, планируется ли еще большее снижение выдачи виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций.

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз идет по пути худших практик, «окружая себя колючей проволокой».

Также портал Euractiv писал, что некоторые страны ЕС хотят полностью закрыть въезд туристам из России.

Какие именно страны обдумывают эту инициативу, издание не раскрыло. Агентство DPA выяснило, что за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам выступает, в частности, Германия.

Большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ограничила выдачу виз. При этом Испания, Италия, Греция, Франция и Венгрия по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку «рассчитывают на поток российских туристов летом или в период отпусков».

Ранее Евросоюз продлил санкции против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами