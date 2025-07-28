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Эксперт рассказал о мошеннической схеме при оформлении шенгенских виз

Эксперт Калемберг: мошенники крадут деньги под видом оформления шенгенской визы
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Depositphotos

Мошенники стали похищать деньги у обращающихся в визовые центры россиян. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.

Злоумышленники под видом представителей посольства звонят подавшему документы в визовый центр гражданам и убеждают их якобы для подтверждения данных продиктовать код из SMS. После этого начинает действовать стандартная мошенническая схема, которая в итоге завершается обвинением в попытке финансирования терроризма. Для того чтобы избежать «уголовного преследования», граждан убеждают перевести свои деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру.

Калемберг отметил, что подобные атаки не рассчитаны на широкие массы. Они направлены на состоятельных россиян, недавно подававших документы на шенгенскую визу.

28 июля член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что граждане России все чаще сталкиваются с мошенничеством при покупке авиабилетов через фейковые сайты.

Ранее эксперт предупредил о мошенниках под видом верующих.

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