Мужчину арестовали на два месяца из-за свинины

Адыгейский суд арестовал мужчину на 60 дней за брошенную у мечети голову свиньи

Тахтамукайский районный суд Адыгеи арестовал на 60 дней 43-летнего мужчину, подозреваемого в подбрасывании свиной головы к мечети в ауле Козет. Об этом сообщила пресс-служба судов Адыгеи в своем Telegram-канале.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Он будет находиться под стражей по крайне мере до 14 ноября 2025 года включительно. Известно, что фигурант является жителем Анапы. Задержали его 15 сентября.

До этого в селе Чесма Челябинской области к новой мечети подкинули голову свиньи, а еще через несколько дней здание подожгли.

Голову подкинули 31 августа, а поджог совершили 12 сентября. Подозреваемые снимали все на видео, сопровождая за кадром оскорблениями и экстремистскими комментариями. Происшествия подтвердили районная администрация, МЧС и главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев. Известно, что мечеть в населенном пункте открыли осенью 2024 года. На данный момент она продолжает работу.

Ранее неизвестные подкинули свиную голову к еврейскому мемориалу в немецком Апольде.