В российском регионе к мечети подкинули свиную голову, а после подожгли

74.RU: в Чесме к зданию новой мечети подкинули свиную голову, а потом подожгли
true
true
true
close
Подслушано Чесма/VK/Соцсети

В селе Чесма Челябинской области к новой мечети подкинули голову свиньи, а еще через несколько дней здание подожгли. Об этом пишет местный портал 74.RU.

Голову подкинули 31 августа, а поджог совершили 12 сентября. Подозреваемые снимали все на видео, сопровождая за кадром оскорблениями и экстремистскими комментариями, говорится в материале.

Происшествия подтвердили районная администрация, МЧС и главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев.

«Они же сами выложили в интернет, как поджигали, и свиную голову. Не только здесь, и в Краснодарском крае тоже в одной из мечетей на забор повесили [свиную голову]. Сегодня и во Франции такую же акцию провели, провокацию. Понятно, для чего это делается», — сказал Раев.

В силовых ведомствах инцидент не прокомментировали. По информации 74.RU, злоумышленников разыскивают.

Известно, что мечеть в населенном пункте открыли осенью 2024 года. На данный момент она продолжает работу.

Ранее в СПЧ предложили запретить ношение хиджабов и никабов в школах.

