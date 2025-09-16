В российском регионе к мечети подкинули свиную голову, а после подожгли

В селе Чесма Челябинской области к новой мечети подкинули голову свиньи, а еще через несколько дней здание подожгли. Об этом пишет местный портал 74.RU.
Голову подкинули 31 августа, а поджог совершили 12 сентября. Подозреваемые снимали все на видео, сопровождая за кадром оскорблениями и экстремистскими комментариями, говорится в материале.
Происшествия подтвердили районная администрация, МЧС и главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев.
«Они же сами выложили в интернет, как поджигали, и свиную голову. Не только здесь, и в Краснодарском крае тоже в одной из мечетей на забор повесили [свиную голову]. Сегодня и во Франции такую же акцию провели, провокацию. Понятно, для чего это делается», — сказал Раев.
В силовых ведомствах инцидент не прокомментировали. По информации 74.RU, злоумышленников разыскивают.
Известно, что мечеть в населенном пункте открыли осенью 2024 года. На данный момент она продолжает работу.
