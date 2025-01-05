Возле еврейского мемориала в немецком Апольде нашли свиную голову

Неизвестные подкинули свиную голову к еврейскому мемориалу в Апольде на востоке ФРГ. Об этом пишет газета Bild.

Дом Прагера в городе Апольде считается местом памяти еврейских жертв времен нацистской Германии. Именно возле него и была обнаружена голова. Полиция завела уголовное дело. Местные власти осудили поступок нарушителей порядка.

«Мы самым решительным образом осуждаем осквернение дома Прагера в Апольде. Ни там, ни в Тюрингии или Германии не должно быть места антисемитизму», — говорится в заявлении.

Дом Прагера принадлежал семье торговца Бернхарда Прагера. Купец, как и его родственники, имел еврейские корни. Всю семью истребили во время Холокоста.

Недавно в немецком Гамбурге суд приговорил 95-летнюю жительницу федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия к более чем году тюремного заключения за многократное отрицание Холокоста. Известно, что ранее она уже отбывала два с половиной года за отрицание геноцида евреев.

Ранее Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев.