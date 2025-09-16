На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал борьбу с раком приоритетным направлением в медицине

Путин: борьба с онкологией является приоритетным направлением медицины
Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных направлений современной медицины во всем мире. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на VIII Международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни», передает ТАСС.

Он отметил важность данного направления и добавил, что благодаря таким мероприятиям участники из разных стран могут обсудить широкий круг профессиональных проблем и обменяться накопленным опытом в ходе дискуссий, научных семинаров и мастер-классов.

Путин отметил, что во многом благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось добиться положительных результатов в профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний. Президент России также подчеркнул готовность делиться с партнерами этими новейшими наработками.

Доктор медицинских наук Александр Серяков до этого говорил, что российская вакцина против рака помогает уменьшить опухоль, продлить жизнь пациента или привести к ремиссии.

Ранее россиянам рассказали, как снизить риски онкологии на 20%.

