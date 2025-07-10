Россиянам рассказали, как снизить риски рака на 20%

Онколог «Медси» Валентина Шамрикова и эксперт по личному страхованию «Росгосстраха» Ольга Купцова рассказали «Газете.Ru» об особенностях страхования от критических заболеваний, а также о здоровом образе жизни, чекапах, скринингах и ранней диагностике онкозаболеваний в прямом эфире у доктора Алексея Утина.

«Очень многое зависит от нашего образа жизни: отказ от курения, алкоголя, избыточного употребления красного мяса, соляриев и использование SPF-средств могут снизить риск рака примерно на 20%, — рассказала Шамрикова. — Еще одним способом профилактики заболевания являются различные скрининги. Людям с генетической предрасположенностью врачи советуют проходить скрининги на 10 лет раньше самого раннего случая заболевания в семье.

Среди женского населения на первом месте по заболеваемости находится рак молочной железы. По статистике обращений СК «Росгосстрах», на злокачественные новообразования молочной железы приходится почти четверть от общего числа случаев заболеваний раком.

«Молодым женщинам рекомендуется делать МРТ с контрастированием, а женщинам с генетической предрасположенностью, начиная с 40 лет, нужно проходить маммографию — раз в 1–2 года, — объяснила Валентина Шамрикова. — Для профилактики рака шейки матки необходимо ежегодно сдавать мазок Папаниколау, начиная с 25 лет или с момента начала половой жизни, а также ставить вакцину от ВПЧ (вируса папилломы человека). В России это вакцина Гардасил-4. Прививка ставится не только девочкам, но и мальчикам; ее можно делать детям уже с 9–12 лет. Взрослые, которые уже ведут половую жизнь, до 45 лет также могут привиться этой вакциной».

Для мужчин одним из наиболее распространенных серьезных заболеваний является рак предстательной железы. В рамках скрининга рака простаты используется маркер ПСА (простатспецифический антиген). Однако нужно знать, как правильно сдавать этот анализ: за несколько дней до сдачи нужно исключить любые виды физических нагрузок.

Колоноскопия считается «золотым стандартом» для выявления рака кишечника. Этот метод позволяет обследовать все отделы толстого кишечника. Если нет дополнительных рисков, то первую колоноскопию можно делать, начиная с 50 лет, и при нормальных показателях можно повторять раз в 5–10 лет. Чтобы снизить риск рака желудка, рекомендуется делать гастроскопию примерно с 45 лет. Гастроскопия также может помочь выявить бактерию Helicobacter pylori, которая вызывает воспаление и может повысить риски развития онкозаболеваний. У пациентов с циррозом печени или гепатитом B врачи отслеживают маркер АФП (альфа-фетопротеин), который вырабатывается печенью.

Для скрининга рака легких очень многое зависит от того, курит ли человек. Если человек бросил курить и уже 15 лет не курит, то его риски приравниваются к некурящему человеку. Если стаж курения большой, то нужно делать низкодозную КТ легких ежегодно, начиная с 50 лет.

«К сожалению, для некоторых видов рака нет доказанного скрининга. Например, для рака поджелудочной железы, яичников и головного мозга. И также мы не всегда можем обезопасить себя от болезни. Еще одним из способов защититься от рака может стать онконстраховка», — говорит Шамрикова.

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