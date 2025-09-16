Стало известно, когда жильцы атакованного БПЛА дома в Ростове вернутся в квартиры

В Ростове жильцы дома, пострадавшего от дрона, смогут вернуться домой в октябре

Жители дома на улице Лермонтовская в центре Ростова-на-Дону, смогут вернуться в свои квартиры только в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Донского государственного технического университета (ДГТУ) по результатам экспертизы инженеров-строителей.

«В настоящее время объект находится в ограниченно работоспособном состоянии, но в октябре планируется завершить восстановительные работы, и жильцы смогут туда вернуться», — говорится в сообщении.

14 августа в результате атаки беспилотника ВСУ под удар попали около 20 жилых многоквартирных домов, а также легковые автомобили, припаркованные в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

Самые сильные повреждения поучил дом на улице Лермонтовская: был разрушен парапет здания, повреждена кирпичная кладка, 17 плит перекрытия получили трещины-деформации, несколько из них обрушились над техническим этажом.

В начале сентября от осколков сбитых беспилотников пострадали два многоквартирных дома в Белой Калитве и несколько частных домов в поселке Коксовый Ростовской области.

Ранее в России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов беспилотников.