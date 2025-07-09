В Хабаровском крае многотонник ушел под воду вместе с кабиной

Mash: в Хабаровском крае многотонник утонул на размытой дороге

В Хабаровском крае многотонник утонул на размытой дороге вместе с кабиной. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«С кабиной утонул многотонник на размытой дороге в Хабаровском крае. «Крузак», который до этого спас бензовоз, отказался его вытягивать», — говорится в сообщении.

По информации канала, в Верхнебуреинском районе реки затопили трассу Герби — Сулук. Помимо «КамАЗа» на данном участке дороги застрял автомобиль, перевозивший топливо.

До этого сообщалось, что на Сахалине два пассажира реанимобиля пострадали в результате столкновения с Nissan Bluebird. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как реанимобиль врезается в машину на повороте. По информации канала «Сахалин – Точка отсчета», ДТП случилось 8 июля. В результате аварии пострадали два пассажира реанимобиля и водительница Nissan.

По данным ГИБДД, 42-летняя сахалинка на Nissan Bluebird ехала на юг и совершила необдуманный маневр.

Ранее в Подмосковье пассажирский автобус врезался в легковушку и попал на видео.