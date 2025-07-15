На Камчатке автомобиль с людьми упал в обрыв

На Камчатке машина с ребенком провалилась в обрыв из-за половодья

На Камчатке, в Усть-Камчатском районе, автомобиль с водителем, двумя пассажирами, включая ребенка, упал в реку на участке трассы, который был закрыт из-за половодья. Власти муниципалитета сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

«В автомобиле находились две женщины и ребенок, они благополучно выбрались из машины», — уточнили в окружной администрации.

Инцидент произошел рано утром 15 июля между поселками Майский и Козыревск. Дорога, соединяющая Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, была повреждена из-за таяния ледников 14 июля, в связи с чем движение по ней было приостановлено.

На прошлой неделе на севере Непала мощное наводнение разрушило мост Митери, соединяющий страну с Китаем. Согласно информации от местных властей, в районе пограничного пункта Расугадхи числятся пропавшими без вести 18 человек. В их числе – трое сотрудников полиции, девять местных жителей и шесть граждан КНР. В полиции пояснили, что причиной паводка стали интенсивные дожди, прошедшие на территории Китая. Разбушевавшаяся стихия разрушила местную таможню и унесла девять грузовых контейнеров. Некоторых удалось спасти, но сложность поисковой операции обусловлена высоким уровнем воды.

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