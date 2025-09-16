Рогов: в Запорожье проводят облавы на владельцев магазинов с русскими вывесками

Украинские правоохранители начали проводить облавы на владельцев магазинов с вывесками на русском языке в городе Запорожье. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«В Запорожье начались облавы на предпринимателей, у которых остались вывески услуг, названий магазинов и фирм на русском языке», — сообщил он.

По словам общественного деятеля, ставленники Киева из-за неудач на фронте пытаются «кошмарить» мирных граждан. Они понимают, что многие жители Запорожья придерживаются пророссийских взглядов.

16 сентября Рогов заявил, что украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения Вооруженных сил РФ. В частности, это касается Коммунарского района.

Согласно оперативной информации, руководство Украины отдало приказ сформировать специальные группы из правоохранителей и сотрудников экстренных служб. Перед ними была поставлена задача провести эвакуацию населения, если из Киева поступит соответствующая команда.

Ранее российский депутат рассказал, что ВС РФ постепенно берут Запорожье в полуохват.