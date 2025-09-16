На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об облавах на владельцев магазинов в Запорожье из-за вывесок

Рогов: в Запорожье проводят облавы на владельцев магазинов с русскими вывесками
close
РИА Новости

Украинские правоохранители начали проводить облавы на владельцев магазинов с вывесками на русском языке в городе Запорожье. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«В Запорожье начались облавы на предпринимателей, у которых остались вывески услуг, названий магазинов и фирм на русском языке», — сообщил он.

По словам общественного деятеля, ставленники Киева из-за неудач на фронте пытаются «кошмарить» мирных граждан. Они понимают, что многие жители Запорожья придерживаются пророссийских взглядов.

16 сентября Рогов заявил, что украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения Вооруженных сил РФ. В частности, это касается Коммунарского района.

Согласно оперативной информации, руководство Украины отдало приказ сформировать специальные группы из правоохранителей и сотрудников экстренных служб. Перед ними была поставлена задача провести эвакуацию населения, если из Киева поступит соответствующая команда.

Ранее российский депутат рассказал, что ВС РФ постепенно берут Запорожье в полуохват.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами