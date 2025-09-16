Врач предупредил об опасности снотворных для пожилых

Снотворные могут навредить здоровью пожилых людей, которые часто обращаются к ним из-за проблем со сном. Об этом kp.ru рассказал руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев.

«Дозировка снотворных лекарств для людей старшего возраста составляет половину стандартной дозы. Курс приема таких препаратов — желательно не дольше месяца. Категорически нельзя использовать лекарства из группы бензодиазепинов», — отметил специалист.

Он предупредил, что такие препараты могут вызвать у пожилых нарушения памяти и быстрое привыкание. На фоне этого могут появиться симптомы, сходные с деменцией. Исаев подчеркнул, что лекарства не стоит принимать без контроля врача.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко до этого рассказал «Газете.Ru», что при проблемах с бессонницей не стоит употреблять безрецептурные снотворные препараты, — такие как пустырник, мята, боярышник. Они лишь маскируют реальную проблему, а не помогают ее решить. Кроме того, они могут спровоцировать аллергию.

