Россиян предостерегли от использования безрецептурных снотворных средств

При проблемах с бессонницей не стоит употреблять безрецептурные снотворные препараты, — такие как пустырник, мята, боярышник. Они лишь маскируют реальную проблему, а не помогают ее решить. Кроме того, они могут спровоцировать аллергию, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«Попытки справиться с нарушениями сна с помощью безрецептурных препаратов, даже если они растительного происхождения, не всегда оказываются успешными и могут не дать ожидаемого результата. Кроме того, есть риск возникновения аллергии при употреблении растительных лекарств. Поэтому важно обсудить свои симптомы с врачом. Он поможет выявить причину бессонницы и предложит наиболее подходящее решение», — отметил врач.

По словам доктора, растительные препараты не обладают реальным снотворным эффектом. Если вы ищете снотворные препараты, имейте в виду, что их нельзя приобрести без рецепта врача.

«Чтобы получить такой рецепт, необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом, чтобы понять, в чем именно заключается ваша проблема со сном. Иногда после выяснения причин вы можете обнаружить, что обойдетесь без снотворных и сможете справиться с проблемами сна другими способами», — отметил доктор.

