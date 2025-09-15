В РПЦ сообщили, что у бойцов СВО есть вопросы к равнодушным россиянам

У бойцов СВО, которые приезжают с фронта на побывку, накопились определенные вопросы к ряду россиян, предпочитающих абстрагироваться от того, что страна участвует в военном конфликте. Об этом в ходе своей передачи на телеканале «Царьград» заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев.

«Во всех ресторанах полно людей, и далеко не каждый понимает, что происходит <...>. Типа: «А... Не моя война». К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме», — высказался клирик.

Протоиерей Ткачев известен своими эпатажными высказываниями. Так, в июле он сопоставил историческую роль семьи с современными тенденциями, отметив резкое снижение рождаемости. Он заявил, что женщины «стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать».

В январе Ткачев заявлял, что у миллионеров «забрана радость» и они никогда не улыбаются, потому что у них много забот. Он сказал, что радость от покупок, наркотиков и алкоголя — не настоящая, поэтому она и не длится долго, а многие малоимущие в этом отношении счастливее богатых. Например, «бабка с пенсией в три копейки», по его словам, светится как лучик.

