В РПЦ назвали современных женщин «дохлыми, трусливыми и нежелающими рожать»

Протоиерей Ткачев заявил, что женщины стали дохлые, трусливые и не хотят рожать

Протоиерей Андрей Ткачев затронул тему демографического кризиса в России. Видео с его обращением опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Священнослужитель сопоставил историческую роль семьи с современными тенденциями, отметив резкое снижение рождаемости.

«Раньше семья была основой общества. Существовало убеждение: потери восполнятся новыми поколениями. Сегодня женщины не стремятся к материнству. Стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать», — сказал Ткачев.

Ткачев подчеркнул необходимость сохранения народа через борьбу с наркоманией и алкоголизмом, а также восстановление традиционных ценностей.

29 июня Ткачев заявил, что женщины слишком многого хотят и требуют в современных реалиях, они не хотят быть в тени мужчин, несмотря на то что Бог сотворил мужа «человеком», а жену — «помощницей ему».

До этого старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло призвал по воскресеньям закрывать гипермаркеты для улучшения демографической ситуации в России. По мнению священника, людям не хватает возможностей для восстановления, у людей нет времени отдыхать и расслабляться.

Ранее священник объяснил наличием «лишней дырки» в голове проблему с демографией.