Ткачев: «бабки с пенсиями в три копейки» счастливее миллионеров

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев во время проповеди заявил, что у миллионеров «забрана радость» и они никогда не улыбаются, потому что у них много забот.

По словам священника, радость от покупок, наркотиков и алкоголя — не настоящая, поэтому она и не длится долго. Он заметил, что многие малоимущие в этом отношении счастливее богатых.

«Бывает, у бабки пенсия три копейки, а она светится как лучик», — сказал Ткачев.

В конце декабря протоиерей РПЦ Кирилл Иванов призвал россиян молиться о «скорбях», в том числе о том, чтобы Бог лишил их зарплаты. Во время проповеди он заявил, что люди сами создают себе проблемы и используют то, что посылает Бог, для осквернения собственной жизни: так, необходимость в мигрантах возникла из-за абортов. Искусственное прерывание беременности виновато и в том, что некому работать, чтобы обеспечить пенсиями пожилых людей. По этой причине священник призвал россиян просить об испытаниях — чтобы, помимо уменьшения зарплаты, Господь послал им больше мигрантов. По мнению Иванова, это поможет задуматься о ненужности абортов. Кроме того, протоиерей считает, что если люди будут лишены возможности пользоваться услугами преподавателей и врачей, то станут по-настоящему ценить их работу.

Ранее священник призвал не помогать прибегнувшим к ЭКО парам.