В РПЦ призвали ввести уголовную ответственность для отмечающих день Ивана Купалы

В России нужно ввести уголовную ответственность за празднование дня Ивана Купалы. Об этом изданию «Абзац» заявил представитель РПЦ, протоиерей Виталий Рыбаков.

Он считает, что праздник не имеет ничего общего с корнями российской государственности, а его традиции — не имеют исторических оснований.

По мнению Рыбакова, праздник следует запретить и проработать этот вопрос законодательно, а также привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует его.

До этого заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что сатанизм не может быть легален в государстве, которое основано на традиционных ценностях.

С инициативой запретить сатанизм в России 4 июля выступил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он направил иск в Верховный суд, в рамках которого потребовал признать организацию «Международное движение сатанизма» запрещенной и экстремистской. Заседание по вопросу назначено на 22 июля.

Ранее в Госдуме рассказали о борьбе РФ и Белоруссии против мирового сатанизма.