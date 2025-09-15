Кролик сменил окрас из-за долгой жизни с курильщиком, но его отмыли

В Канаде волонтеры приютили коричневого кролика, затем отмыли его — и он оказался идеально белым. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Кролик поступил к зоозащитникам в Онтарио грязным, покрытым коричневой коркой. Животное помыли, вода после него в тазу осталась черная, от животного пахло табаком. Выяснилось, что за годы с хозяином-курильщиком его шерсть пропиталась смолой и никотином.

Животное удалось отмыть до идеально белого состояния.

Недавно в Тальменском районе Алтайского края мужчина решил заняться фермерством и украл у соседа кроликов. С заявлением в правоохранительные органы обратился 60-летний сельчанин. Мужчина сообщил, что неизвестные проникли в его сарай и украли восемь кроликов калифорнийской породы. Ущерб пострадавший оценил в 10 тысяч рублей. Вскоре нарушителя удалось задержать, им оказался 21-летний молодой человек.

До этого в Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты. В беседе с полицейскими она призналась, что на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в США построили роботов-кроликов для слежки за питонами.