Россиянин украл у соседа кроликов, чтобы посмотреть, как они размножаются

На Алтае мужчина украл у соседа кроликов, чтобы заняться их разведением

В Тальменском районе Алтайского края мужчина решил заняться фермерством и украл у соседа кроликов. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 60-летний сельчанин. Мужчина сообщил, что неизвестные проникли в его сарай и украли восемь кроликов калифорнийской породы. Ущерб пострадавший оценил в 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что к краже причастен 21-летний местный житель. Подозреваемого задержали, он объяснял, что планировал заняться разведением кроликов и решил стащить животных у соседа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты. В беседе с полицейскими она призналась, что на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин втерся в доверие к соседским свиньям и выкрал их.