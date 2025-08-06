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В США построили роботов-кроликов для слежки за питонами

ABC News: роботов-кроликов построили в США для слежки за бирманскими питонами
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В США построили роботов-кроликов для слежки за питонами, пишет ABC News.

Команда, занимающаяся контролем популяции бирманских питонов в Южной Флориде, внедрила новый метод поиска этих опасных инвазивных хищников — роботизированных кроликов. Эти устройства призваны заманить змей, используя их естественные инстинкты охоты.

Роботы, управляемые дистанционно и работающие на солнечной энергии, внешне имитируют болотных кроликов — один из любимых видов добычи для бирманских питонов. Устройства оснащены системами, создающими тепловую сигнатуру, имитирующую живое животное, а также специальным ароматом, привлекающим змей.

В дополнение к этому, каждый робот оборудован камерой, которая позволяет отслеживать движения питонов в реальном времени. Как только питон приближается, система оповещает специалистов, которые направляют охотников для обезвреживания или отлова змеи.

«Мы хотим запечатлеть все процессы, которые мог бы производить настоящий кролик. Наша цель — максимально реалистично воссоздать поведение добычи, чтобы привлечь питонов в контролируемую зону», — объяснил Роберт МакКлири, эколог дикой природы из Университета Флориды.

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