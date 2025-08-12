На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор магазина в Челябинской области украла из сейфа почти полмиллиона рублей

В Челябинской области директор магазина крала деньги из кассы
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Миассе директора сетевого магазина подозревают в хищениях денег из кассы, подозреваемая за три месяца похитила почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

По данным следствия, 50-летняя директор торговой точки в течение нескольких месяцев похищала выручку из кассы. Деньги она тратила на личные нужды. Чтобы скрыть недостачу, женщина вносила недостоверные сведения о формировании инкассации денежных средств в банк вне графика и уменьшала документальный остаток наличных, находящихся в магазине.

Общий ущерб составил 450 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о растрате, ей может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого в Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты. В беседе с полицейскими она призналась, что на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин ограбил работодателя, чтобы закрыть долг по кредиту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами