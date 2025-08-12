Директор магазина в Челябинской области украла из сейфа почти полмиллиона рублей

В Миассе директора сетевого магазина подозревают в хищениях денег из кассы, подозреваемая за три месяца похитила почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

По данным следствия, 50-летняя директор торговой точки в течение нескольких месяцев похищала выручку из кассы. Деньги она тратила на личные нужды. Чтобы скрыть недостачу, женщина вносила недостоверные сведения о формировании инкассации денежных средств в банк вне графика и уменьшала документальный остаток наличных, находящихся в магазине.

Общий ущерб составил 450 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о растрате, ей может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого в Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты. В беседе с полицейскими она призналась, что на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин ограбил работодателя, чтобы закрыть долг по кредиту.