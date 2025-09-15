Задержан второй осужденный, сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге

Осужденного Корюкова задержали после побега из СИЗО в Екатеринбурге

Правоохранительные органы задержали Ивана Корюкова — второго сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Да, подтверждаю», – сказал собеседник агентства.

Известно, что Корюков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Как уточняет Ura.ru, его задержали рядом с районом Уктус на юге Екатеринбурга.

До этого стало известно о задержании первого сбежавшего Александра Черепанова.

1 сентября 24-летний Черепанов и 25-летний Корюков, обвиненные в покушении на теракт, сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге. Предполагается, что место заключения они смогли покинуть с помощью ключей от камеры и от проходной. Сейчас следствие выясняет — как осужденные могли получить ключи. Есть две версии — либо один из мужчин незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

