Глава челябинского СК России покинул свой пост

Руководитель Следственного комитета (СК) России по Челябинской области Алексей Колбасин ушел в отставку. Об этом Ura.ru сообщил источник.

В августе Колбасин ушел в отпуск, из которого сразу вышел на пенсию. В публикации уточнили, что отставку главы челябинского СК согласовали в центральном аппарате ведомства.

Колбасин возглавил челябинский Следком в августе 2024 года, сменив на этой должности генерал-лейтенанта Петра Решетникова. В издании отметили, что Колбасин включился в работу с первых дней: уголовные дела его подчиненные возбуждали оперативно, не дожидаясь указаний из Москвы. В окружении Колбасина говорили, что полковник имеет все шансы получить генеральские погоны.

Однако в августе 2025 года Генпрокуратура России включила Колбасина в число ответчиков по громкому иску против бизнесмена и основателя «Южуралзолота» Константина Струкова. В иске шла речь о сумме свыше 3,9 млрд рублей. Именно во столько оценили ущерб, которое нанесла компания бизнесмена окружающей среде. В Ura.ru отметили, что у всех ответчиков по делу были арестованы активы, однако вскоре со всех, кроме Струкова, был снят арест. 15 июля сообщалось, что управляющая компания «Южуралзолото» («ЮГК») перешла в собственность государства.

Точная причина отставки Колбасина неизвестна. В пресс-службе СКР по Челябинской области от комментариев воздержались.

Ранее Путин уволил глав МВД Сахалина и Ингушетии.