Видео: неуправляемый автобус устроил ДТП в Астрахани

112: автобус без водителя въехал в припаркованную машину в Астрахани

В Астрахани автобус без водителя устроил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел несколько часов назад. Предварительно, водитель вышел на улицу, не заглушив транспорт. В результате чего автобус врезался в автомобиль на парковке и чуть не сбил пешехода», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как двое мужчин пытаются остановить неуправляемый транспорт, но у них не выходит: автобус выезжает на дорогу и врезается в белый автомобиль. По словам очевидцев, подобная ситуация с этим транспортом уже происходила.

