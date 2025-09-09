На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: неуправляемый автобус устроил ДТП в Астрахани

112: автобус без водителя въехал в припаркованную машину в Астрахани
true
true
true

В Астрахани автобус без водителя устроил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел несколько часов назад. Предварительно, водитель вышел на улицу, не заглушив транспорт. В результате чего автобус врезался в автомобиль на парковке и чуть не сбил пешехода», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как двое мужчин пытаются остановить неуправляемый транспорт, но у них не выходит: автобус выезжает на дорогу и врезается в белый автомобиль. По словам очевидцев, подобная ситуация с этим транспортом уже происходила.

До этого в селе Андреевка Приморского края иномарка улетела с обрыва в море. Мужчина запечатлел происходящее на видео. На записи видно, что иномарка находится в море, к автомобилю уже приплыли спасатели. На кадрах приморец также показал траекторию полета иномарки.

По информации канала «Владивосток, Приморье, Россия», водитель автомобиля Infinity не справился с управлением.

Ранее в Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

