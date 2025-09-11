На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Казахстане

Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Казахстане
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Мангистауской области Казахстана в 90 км от села Сенек Каракиянского района перевернулся микроавтобус. Об этом сообщил областной департамент полиции, передает «Интерфакс».

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на обочину», — говорится в публикации.

В результате аварии десять человек спасти не удалось. Водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело. В данный момент проводится досудебное расследование, которое направлено на выяснение обстоятельств происшествия, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Утром 9 сентября стало известно, что в Астрахани автобус без водителя устроил ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, как двое мужчин пытаются остановить неуправляемый транспорт, но у них не выходит: автобус выезжает на дорогу и врезается в белый автомобиль. По словам очевидцев, подобная ситуация с этим транспортом уже происходила.

Ранее в Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

