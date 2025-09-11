«Выжирал дочиста»: в Подмосковье медведь за месяц два раза наведался на пасеку за медом

В Подмосковье, недалеко от деревни Малыгино, медведь залез на пасеку и пожрал мед. Хозяин пасеки Константин Фрадкин рассказал «Газете.Ru», что это не первый визит косолапого за сладким. Теперь зверя пытаются выследить егеря.

«Первый случай был 9 августа — я узнал, что на мою пасеку около деревни Малыгино напал медведь. Мне прислали видео, я сразу поехал и стал готовить пасеку к переезду. Там было более 20 ульев — медведь хорошо погулял и пожрал достаточно много. При этом он стал учиться. Первые ульи выжирал дочиста, потом стал снимать только верхушку, где находится мед, уволакивать в сторону и там жрать. Я сразу же проинформировал наших егерей о том, что появился медведь. Обещали что-то сделать, ничего не сделали. Я перевез ульи на другую пасеку, но в начале сентября медведь открыл и эту пасеку. Я не ожидал, что он туда придет, все-таки это достаточно близко к шоссе, рядом с фермой. Но он не забоялся и на пасеку наведывался. Собственно, последний визит вы видели на видео», — сказал Фрадкин.

В связи с этим Константин был вынужден перевезти оставшиеся ульи к дому в надежде, что уж туда медведь не придет.

«Всего пострадало 18 ульев. Так как у меня пасека не очень большая — 46 ульев, то для меня это было существенно. Причем медведь разбирался в деле — он выбирал самые лучшие ульи. Я вел некоторую селекционную работу с тем, чтобы вывести пчел, наиболее приспособленных к нашему климату и наиболее медоносных. Разумеется, их он и пожрал. Часть пчелосемей удалось спасти, но не факт, что они смогут пережить зиму. Если медведь останется в этих местах, то в следующем году я ульи поставлю за электропастухом. Он же не уйдет, он начнет ходить по помойкам, по дачам, и жрать собак — достаточно понятна его дальнейшая судьба. Я написал обращение к губернатору с просьбой медведя усыпить и вывезти. Пока ответа не получил. Также просил егерей подсидеть этого медведя. Подсидели, но медведь их явно срисовал, и в те дни, когда егеря сидели в засидках, он не приходил. Достаточно умный зверь», — добавил Фрадкин.

До этого видео Telegram-канал «ЧП Дмитров» опубликовал видео Фрадкина, на котором мужчина рассказал о визите незваного гостя на пасеку. На кадрах видно, что медведь разворошил ульи, вытащил из них рамки с сотами и съел мед.

