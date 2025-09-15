На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области для жителей дома, где произошел взрыв, открыли ПВР

В Ангарске для жителей дома, где взорвался газ, организовали ПВР
Сергей Аверин/РИА Новости

В Ангарске для жителей многоквартирного дома, где произошел взрыв газовоздушной смеси, организован пункт временного размещения (ПВР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Пункт временного размещения открыт в одной из городских школ.

15 сентября губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о взрыве газовоздушной смеси в Ангарске, в результате чего пострадали три человека. После инцидента 79 жильцов, в том числе 12 детей, самостоятельно покинули здание.

В конце августа в одном из жилых домов Кировского района Санкт-Петербурга произошел взрыв газа с последующим пожаром. В результате инцидента один человек вылетел на улицу, его состояние было неизвестно. Также известно о втором пострадавшем, медики оказывали ему помощь.

9 августа в Стерлитамаке произошел взрыв газа на предприятии. Вероятной причиной детонации стала разгерметизация трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

