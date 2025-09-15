В Госдуме объяснили, как обезопасить себя от «посторонних» жильцов при покупке квартиры

Перед покупкой квартиры россияне теперь могут по выписке из единого госреестра недвижимости (ЕГРН) проверить, есть у кого-то еще право жить в этом помещении. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он упомянул ситуации, когда члены семьи владельца жилья могут по ссуду обеспечить себе право проживания в квартире, которая им не принадлежит. Выселить их нельзя, и смысл покупки жилья теряется.

«Новый закон, который вступил в силу с 1 сентября, решает эту проблему. Он четко определяет, кто из бывших или нынешних членов семьи может иметь право пользоваться квартирой», — сказал депутат.

До этого нотариус Александр Сагин предупредил, что при покупке ранее подаренной квартиры стоит быть внимательными, чтобы избежать неприятных сюрпризов. К подарку может прилагаться «вечный житель». Поэтому при удостоверении сделки нотариус должен проверить документы, где это зафиксировано.

