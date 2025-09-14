В Ленобласти восстановили движение поездов после аварии с тепловозом

На участке Санкт-Петербург — Луга восстановлено движение поездов после аварии с тепловозом. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

«Сегодня в 21:44 железнодорожники открыли движение по одному пути на участке Мшинская — Строганово. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются», — говорится в сообщении.

Утром 14 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на железнодорожном перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе региона с рельсов сошли три вагона порожнего товарного поезда. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит проверить версию о диверсии. После инцидента движение электричек на участке Сиверская — Луга было временно остановлено.

Спустя несколько часов в районе станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области с рельсов сошел еще один тепловоз. Машиниста зажало в кабине, спасателям удалось его деблокировать и передать бригаде скорой помощи. Но врачи не смогли ничем ему помочь.

Ранее поезд с боеприпасами для ВС РФ попал под обстрел ВСУ.