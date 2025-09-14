Ведущий Fox News оказался в центре скандала после призыва убивать бездомных

Ведущий американского телеканала Fox News Брайан Килмид спровоцировал скандал, заявив в прямом эфире, что от психически больных людей и бездомных «нужно избавиться». Трансляция велась на сайте Fox News.

Мужчина комментировал убийство беженки с Украины Ирины Заруцкой, на которую напал психически больной человек. Килмад предложил делать бездомным и людям с психическими отклонениями «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде».

После этого зрители и пользователи социальных сетей начали активно критиковать ведущего, вынудив его принести извинения. Мужчина попросил простить его «за крайне бездушное замечание».

«Я, конечно, понимаю, что не все психически больные бездомные ведут себя как преступник в Северной Каролине, и что многие бездомные заслуживают нашего сострадания и поддержки», — сказал Килмид.

Украинская беженка Ирина Заруцкая подверглась нападению 22 августа в метро в Северной Каролине. Преступник сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. В результате Заруцкая умерла, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Через некоторое время его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемым в нападении оказался Декарлос Браун — мужчина годами боролся с психическим расстройством после освобождения из тюрьмы. По словам матери злоумышленника, у ее сына диагностировали шизофрению.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинской беженки.