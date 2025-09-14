В селе Коми огонь безвозвратно уничтожил Дом культуры

В селе Шошка в Коми произошел пожар в Доме культуры, сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Там уточнили, что огонь распространился на 100 кв. м. Причины возгорания выясняются.

В учреждении рассказали, что пожар начался накануне в 8:20 на запасном крыльце. В Доме культуры поблагодарили всех, кто помогал спасать костюмы и ценности из здания и библиотеки. Там отметили, что здание не восстановить.

В конце августа в алтайском селе Ортолык в Кош-Агачском районе сгорело здание местной администрации. Пожар потушили примерно за полтора часа, огонь распространился на 240 кв. м. С ним боролись 16 человек и пять единиц техники. А в середине месяца вспыхнуло здание администрации Щелковского городского округа в подмосковном городе Щелково. Там пламя распространилось на площади 140 кв. м. Спасатели эвакуировали шесть человек.

Ранее в Ростовской области сгорел известный декоративный маяк.