В Подмосковье ликвидировали открытое горение в административном здании

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации Щелково
МЧС Московской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации Щелковского городского округа в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщили в МЧС.

Пламя распространилось на площади 140 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания шесть человек. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении участвуют 25 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.

12 августа сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание на производственном предприятии в Ярославле. Площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. В результате огня обрушилась кровля здания.

8 августа пожар произошел в фитнес-клубе в Новой Москве. Огонь оперативно ликвидировали на площади 12 квадратных метров. По информации МЧС, возгорание случилось в сауне в 16-этажном жилом здании на Скандинавском бульваре. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Москве загорелся бизнес-центр.

