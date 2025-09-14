Соловьев рассказал, чем займется после победы России в СВО

Телеведущий Владимир Соловьев обещал после победы России в специальной военной операции (СВО) выспаться. Об этом он рассказал в интервью гендиректору телеканала «Спас» и телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Также он заявил, что планирует подумать, куда в следующий раз поедет в командировку.

Соловьев утверждает, что сейчас он «пишет летопись победы и героизма русского народа».

8 сентября телеведущий стал федеральным спикером занятия «Русский язык в эпоху цифровых технологий», которое прошло в рамках проекта «Разговоры о важном». Журналист ответил на вопросы школьников о значении русского языка и подчеркнул необходимость сохранения его культурного богатства в условиях цифровизации.

Позже сотрудники ФСБ задержали жителя Ульяновской области, подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева по заданию украинских спецслужб. Им оказался мужчина 1989 года рождения из города Димитровграда.

Ранее Соловьев назвал «мразью», «свиньей» и «подонком» похищенного на Ярославском вокзале блогера.