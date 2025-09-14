На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Соловьев рассказал, чем займется после победы России в СВО

Соловьев обещал после победы России в СВО выспаться
close
«Россия-1»

Телеведущий Владимир Соловьев обещал после победы России в специальной военной операции (СВО) выспаться. Об этом он рассказал в интервью гендиректору телеканала «Спас» и телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Также он заявил, что планирует подумать, куда в следующий раз поедет в командировку.

Соловьев утверждает, что сейчас он «пишет летопись победы и героизма русского народа».

8 сентября телеведущий стал федеральным спикером занятия «Русский язык в эпоху цифровых технологий», которое прошло в рамках проекта «Разговоры о важном». Журналист ответил на вопросы школьников о значении русского языка и подчеркнул необходимость сохранения его культурного богатства в условиях цифровизации.

Позже сотрудники ФСБ задержали жителя Ульяновской области, подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева по заданию украинских спецслужб. Им оказался мужчина 1989 года рождения из города Димитровграда.

Ранее Соловьев назвал «мразью», «свиньей» и «подонком» похищенного на Ярославском вокзале блогера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами