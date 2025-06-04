Ведущий Соловьев назвал «мразью» похищенного блогера Щепихина

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал блогера Арега Щепихина, которого затолкали в багажник Mercedes на Ярославском вокзале. Свое мнение он высказал в эфире программы «Полный контакт», посмотрев ролик, где Щепихин оскорбляет мусульман.

Так, Соловьев заявил, что Щепихин — это «свинья», «подонок» и «мразь в человеческом обличии». При этом ведущий заметил, что задержание мужчины было мягким.

«Давайте сначала не пресса будет истерить, а сначала будет четко выяснено, на основании чего было произведено задержание, кем, когда и как было возбуждено, если возбуждено, уголовное дело», — сказал он.

Поздно вечером 3 июня на Ярославском вокзале группа мужчин схватила блогера и бизнесмена Арега Щепихина, а потом затолкала его в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР. Щепихин кричал о помощи и просил вызвать полицию. Машину позднее задержали на Киевском шоссе, но блогера в ней не нашли.

4 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Щепихина не похищали, а задерживали за то, что он «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога». Впоследствии, однако, блогер оказался на свободе с травмами и синяками, и заявил, что ему «ломали уши пистолетом» и допрашивали. По данным Baza, блогера заставили записать «извинительное» видео.

Ранее в Союзе армян раскритиковали похищение блогера Щепихина.