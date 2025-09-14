На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинца с фальшивым паспортом задержали на границе Словакии при даче взятки

Украинец пытался перейти границу Словакии с фальшивым паспортом за $550
close
Depositphotos

Житель Львова с фальшивым паспортом выдал себя за гражданина Саудовской Аравии, чтобы перейти границу Словакии. Об этом сообщает в Telegram-канале Госпогранслужба Украины.

В ведомстве рассказали, что 33-летний мужчина через отца, живущего на Аравийском полуострове, купил паспорт за $550. На словацкой границе украинец говорил с сотрудницей погранслужбы на английском. Когда она раскрыла обман, мужчина попытался дать взятку в 100 тыс. гривен (почти $2,5 тыс.), но женщина отказалась и вызвала полицию.

Как уточняется, львовянин планировал переезд к родственникам в Бельгию. Теперь на него завели уголовное дело.

На этой неделе в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у них нашли 2,4 кг гексогена. Его мощность превышает мощность тротила. По данным следствия, конечной точкой маршрута был жилой дом в Тбилиси. Однако замглавы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе рассказал, что взрывчатое вещество должно было попасть в Россию.

Ранее в Одессе назвали стоимость откупа от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами