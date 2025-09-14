Украинца с фальшивым паспортом задержали на границе Словакии при даче взятки

Житель Львова с фальшивым паспортом выдал себя за гражданина Саудовской Аравии, чтобы перейти границу Словакии. Об этом сообщает в Telegram-канале Госпогранслужба Украины.

В ведомстве рассказали, что 33-летний мужчина через отца, живущего на Аравийском полуострове, купил паспорт за $550. На словацкой границе украинец говорил с сотрудницей погранслужбы на английском. Когда она раскрыла обман, мужчина попытался дать взятку в 100 тыс. гривен (почти $2,5 тыс.), но женщина отказалась и вызвала полицию.

Как уточняется, львовянин планировал переезд к родственникам в Бельгию. Теперь на него завели уголовное дело.

На этой неделе в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у них нашли 2,4 кг гексогена. Его мощность превышает мощность тротила. По данным следствия, конечной точкой маршрута был жилой дом в Тбилиси. Однако замглавы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе рассказал, что взрывчатое вещество должно было попасть в Россию.

