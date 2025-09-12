На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанный в Грузии украинец рассказал, куда вез гексоген

СГБ Грузии: ввезенный в Грузию гексоген должен был попасть в Россию
true
true
true
close
Shutterstock/EvaL Miko

Один из граждан Украины, задержанный за ввоз в Грузию гексогена, заявил, что взрывчатка должна была попасть на территорию России. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности (СГБ) Лаша Маградзе, передает РИА Новости.

«Задержанный в показаниях указал, что взрывчатое вещество в конечном итоге должно было попасть в Российскую Федерацию и, по его словам, там планировалось устроить так называемую «Паутину 2», — сказал замглавы СГБ.

При этом, по словам Маградзе, в материалах следствия в качестве конечной точки фигурирует жилой дом в Тбилиси. Замглавы ведомства подчеркнул, что в связи с этим проводится активная работа по установлению наличия связи между ввозом взрывчатки в Грузию, выборами 4 октября и планами радикальных групп.

Накануне в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

По информации главы грузинской Службы госбезопасности СГБ Лаши Маградзе, 10 сентября грузовик с украинскими номерными знаками пересек границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии, проездом через Болгарию и Румынию.

Ранее стало известно, кто передал взрывчатку задержанным в Грузии украинцам.

