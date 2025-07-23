На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США сокращают программы по переселению афганцев

WP: администрация Трампа сокращает отдел Госдепа по переселению афганцев в США
true
true
true
close
J. Scott Applewhite/AP

Администрация президента США Дональда Трампа сокращает отдел Государственного департамента, созданный для переселения 250 тыс. афганцев в США. Об этом пишет The Washington Post.

На этом фоне сотрудничавшие с американскими и международными организациями афганцы опасаются депортации в Афганистан и возмездия со стороны Талибана (движение внесено в список террористических организаций). Сейчас они являются беженцами и с 2021 года проживают на территории 90 стран — партнеров США, где ожидают обработки своих заявок на получение разрешения на проживание и миграцию в США. Часть из этих граждан уже потеряли родственников из-за мести талибов.

Сейчас обработка документов беженцев и финансирование рейсов из стран их пребывания в США приостановлены указами Трампа. Тем не менее американский лидер недавно обещал предотвратить репатриацию находящихся в ОАЭ граждан Афганистана.

До этого сообщалось, что США сожгут 500 тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана. Согласно Atlantic, этого печенья хватило бы, чтобы прокормить около 1,5 миллиона детей в течение недели. Расходы на уничтожение еды составят $130 тыс. из налогов американских граждан.

Ранее в «Талибане» выразили надежду на то, что США разморозят активы Афганистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами