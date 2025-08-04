Из США могут депортировать двух сотрудничавших с американской армией афганцев

Два гражданина Афганистана, ранее работавшие переводчиками для американской армии, могут быть депортированы из Соединенных Штатов. Об этом, ссылаясь на адвокатов, сообщает газета Washington Post (WP).

Один из афганцев был задержан сотрудниками иммиграционной службы в штате Коннектикут, после того как пришел на встречу в рамках процедур по грин-карте. Второго переводчика задержали вскоре после того, как в Сан-Диего прошло слушание о предоставлении ему убежища.

Адвокаты задержанных афганцев подчеркнули, что возвращение в Афганистан представляет для них серьезную угрозу.

23 июля сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа сокращает отдел Государственного департамента, созданный для переселения 250 тыс. афганцев в Соединенные Штаты.

5 июля стало известно, что восемь депортированных из США мигрантов-преступников добрались до Южного Судана.

Ранее сообщалось, что в США начнут лишать приобретенного гражданства страны.