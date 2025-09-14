На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбежавший в Ульяновской области педофил успел добраться до другого региона

В Пензенской области задержали педофила, сбежавшего из-под полицейского надзора
ЧП Пенза/VK

Сотрудники правоохранительных органов задержали педофила, сбежавшего из-под полицейского надзора в Ульяновской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Инсайд Ульяновск» со ссылкой на источник.

«Задержали в Пензенской области», — говорится в публикации.

13 сентября агентство «Улпресса» написало, что в городе Инза в Ульяновской области из-под полицейского надзора сбежал педофил. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

По данным РЕН ТВ, мужчина в 2000-е годы надругался над двумя подростками. После освобождения из мест лишения свободы в июне текущего года он срезал электронный браслет и скрылся.

Telegram-канал «Товарищ Плигузов» сообщил, что преступника зовут А. В. Пешеходов. Мужчине на вид 50–55 лет, при этом о его бегстве из-под надзора заявила его однофамилица. Предположительно, это была мать педофила.

1 сентября в торговом центре «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге мужчина на глазах у посетителей подошел к школьнице и засунул руку ей под юбку. При себе у злоумышленника был нож, которым он стал угрожать пытавшимся его задержать охранникам магазина. В итоге преступнику удалось скрыться.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник избил педофила, развращавшего его по переписке.

