В Ульяновской области сбежал педофил

В городе Инза в Ульяновской области из-под полицейского надзора сбежал педофил. Об этом пишет «Улпресса».

Информацию о побеге преступника подтвердили в полиции. По данным РЕН ТВ, мужчина в 2000-е годы изнасиловал двоих подростков. После освобождения из мест лишения свободы в июне 2025 года он срезал электронный браслет и скрылся.

Сейчас педофила ищут полицейские. Граждан просят не применять самостоятельных действий в отношении опасного криминального элемента и немедленно сообщать в полицию в случае его обнаружения.

Согласно распространенной Telegram-каналом «Товарищ Плигузов» полицейской ориентировке, преступника зовут А.В. Пешеходов, о его бегстве из-под надзора сообщила его однофамилица, предположительно, мать. У мужчины зеленые глаза, на вид ему 50-55 лет. В последний раз он был одет в коричневую спортивную куртку и коричневые брюки. Из дома он уехал на велосипеде.

