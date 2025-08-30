На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургский подросток избил машиниста-педофила, развращавшего его по переписке

 Global Look Press

В Петербурге 15-летний подросток избил машиниста-педофила, который развращал его по переписке. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 28 августа на Будапештской улице во Фрунзенском районе. Предварительно, 36-летний машинист вел переписку непристойного характера с несовершеннолетним школьником 2010 года рождения, в ходе которой развращал юношу. Подросток назначил мужчине встречу, во время которой между ними произошел конфликт, переросший в драку.

В результате мужчину доставили в отдел полиции для проведения разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пожилой россиянин надругался над школьницей и развращал девочек по переписке. Мужчину задержали, однако своей вины он не признал.

Ранее мужчина-няня годами развращал ребенка, подвергнув его насилию почти тысячу раз.

