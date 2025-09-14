Аэропорт Петербурга восстановил работу после временных ограничений

Аэропорт «Пулково» восстановил свою работу после временных ограничений. Об этом сообщила авиагавань в Telegram-канале.

«Аэропорт полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации», — говорится в публикации.

Уточняется, что аэропорт работает штатно.

Команда «Пулково» и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов, утверждается в публикации.

14 сентября примерно в 6:00 в «Пулково» ввели временные ограничения на работу.

Этой же ночью были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 80 украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников было сбито в Брянской области (30), а также в Крыму (15) и над Смоленской областью (12). 10 дронов удалось ликвидировать в Калужской области, 5 — в Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, еще два — в Ленобласти, по одному — в Ростовской, Рязанской и Орловской областях.

