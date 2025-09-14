Аэропорт Саранска возобновил работу

В аэропорту Саранска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саранска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнего Новгорода.

Утром 14 сентября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 80 украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников было сбито в Брянской области (30), а также в Крыму (15) и над Смоленской областью (12). 10 дронов удалось ликвидировать в Калужской области, 5 — в Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, еще два — в Ленобласти, по одному — в Ростовской, Рязанской и Орловской областях.

