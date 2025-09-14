На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
true
true
true
close
Роман Владимиров/РИА Новости

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 14 сентября в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 80 украинских БПЛА над регионами РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников было сбито в Брянской области (30), а также в Крыму (15) и над Смоленской областью (12). 10 дронов удалось ликвидировать в Калужской области, 5 — в Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, еще два — в Ленобласти, по одному — в Ростовской, Рязанской и Орловской областях.

Ранее генерал раскрыл, откуда могут запускать дроны в российские регионы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами